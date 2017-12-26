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Rusya Futbol Federasyonu Başkanı, görevinden geçici olarak ayrıldı

- Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Mutko, IOC'den aldığı cezaya itiraz sürecinde, görevini geçici olarak bıraktı

Rusya Futbol Federasyonu Başkanı, görevinden geçici olarak ayrıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko, aynı zamanda yürüttüğü Rusya Futbol Federasyonu (RFS) başkanlığı görevinden geçici olarak ayrıldığını açıkladı.

Rus devletinin sistematik doping programı uyguladığı suçlamasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpiyat oyunlarından ömür boyu men edilen Mutko, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

IOC'nin kararına Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) itiraz ettiğini söyleyen Mutko, RFS'nin bu süreçte çalışmalarını sürdürebilmesi için görevini 6 aylığına bırakmaya karar verdiğini belirtti.

Mutko, "İstifa etmiyorum ve görev sürem hala geçerli. Görevime 6 ay, belki de daha yakın bir sürede döneceğim." ifadelerini kullandı.

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DopingRusyaSporVitaliy Mutko
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