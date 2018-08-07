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Rusya ile Batı arasındaki ticaret kriz dinlemiyor

- Karşılıklı yaptırımlara rağmen, Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi artmaya devam ediyor

Rusya ile Batı arasındaki ticaret kriz dinlemiyor

MOSKOVA (AA) – Karşılıklı yaptırımlara rağmen, Rusya ile ABD arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret hacmi ise yüzde 21,5 arttı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından açıklanan rakamlara göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret hacmi bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3’lük artışla 11,8 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın ABD’ye ihracatı aynı dönemde 2017’ye göre yüzde 10,1 artarak 5,25 milyar dolara yükselirken, ABD'den ithalatı yüzde 12,3’lük artışla 6,56 milyar dolara çıktı.

ABD ile ticaretin Rusya’nın toplam ticaret hacmindeki payı ise bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla 0,3 puanlık düşüşle yüzde 3,6’ya geriledi.

Rusya’nın söz konusu dönemde AB’ye ihracatı ise yüzde 25’lik artışla 99,9 milyar dolara, AB’den ithalatı ise yüzde 14,1’lik artışla 44 milyar dolara çıktı.

Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü ABD ve AB’nin 2014’te resmen yürürlüğe koyduğu yaptırımlara karşılık Rusya, ABD ve bazı AB ülkelerine gıda ambargosu uygulayarak bu ülkelerden gelen bazı gıda ürünlerinin ülkeye girişine izin vermiyor.


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