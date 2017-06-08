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"Rusya Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü destekliyor"

- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: - "Rusya'nın Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bir kez daha belirtmek isterim. IKYB ile Bağdat yönetimi arasındaki mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), "bağımsızlık referandumu"na ilişkin, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü desteklerini söyledi.

Vladivastok şehrinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zaharova, IKBY'nin "bağımsızlık referandumu"nun 25 Eylül'de yapmasının planlandığı yönündeki açıklamayı değerlendirirken, bu konunun "dün ortaya çıkmadığını", oldukça uzun zamadır konuşulduğunu belirtti.

Zaharova, "Bu vesileyle Rusya'nın Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini biz kez daha belirtmek isterim. IKYB ile Bağdat yönetimi arasındaki mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

- Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Zaharova, Kuzey Kore'nin füze denemelerinden endişe duyduklarını ifade etti.

Kuzey Kore'nin son dönemde sıklaşan denemelerinin bölgedeki tansiyonu daha da yükselttiğine vurgu yapan Zaharova, "Temaslarımızda muhataplarımıza itidal çağrısında bulunarak, sorunun ancak siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğine vurgu yapıyoruz." diye konuştu.

Zaharova, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının çözüme katkı sağlamayarak, gerilimi artırdığını savundu.

- Vizesiz Vladivastok 1 Ağustos'ta başlıyor

Zaharova, Türkiye ile birlikte 18 ülkenin vatandaşlarının Rusya'nın uzakdoğu bölgesinde yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilmesine yönelik sistemin 1 Ağustos itibarıyla devreye gireceğini bildirdi.

Sistem gereği bu ülke vatandaşlarının Rusya'ya gelmeden 4 gün önce Dışişleri Bakanlığı sitesi üzerinden başvuruda bulunması gerektiğini anlatan Zaharova, Vladivastok limanında alınacak elektronik vizenin 30 gün geçerli olacağını ve o bölgede 8 güne kadar kalma hakkı tanıyacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
IrakRusyaZaharova
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