Rusya Macaristan'da nükleer tesis inşasına 2018 başında başlayacak

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın Rusya ile sürdürdüğü Paks nükleer güç santralini iki yeni reaktör inşa ederek genişletme projesine gelecek yıl Ocak ayında başlanacağını açıkladı.

Szijjarto, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın açılışına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmede herhangi yeni bir kararın alınmadığını ama daha önce alınan kararların gözden geçirildiğini belirten Szijjarto, ''Avrupa Birliği (AB) sürecinin uzaması dolayısıyla başlanması 22 ay geciken Paks'taki inşaat işlemleri gelecek yıl ocak ayında başlayacak. Söz konusu proje 12 milyar dolar. Bunun 5 milyar dolarlık yani yüzde 40'lık kısmının Macar şirketlerce üstlenmesi konusunda Rus tarafıyla pazartesi günü mutabık kalındı.'' dedi.

Putin'in, Türk Akımı doğalgaz boru hattından geçecek olan gazın Batı Avrupa'ya ulaştırılması için Rusya'nın, Macaristan'ın yanı sıra Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan ile görüşmelere devam ettiğini belirten Szijjarto, ''Bu rota 2019'a kadar ortaya çıkarılmalı. Bu, Güney Akım gibi yeni bir rota değil bilakis Bulgar, Sırp ve Macar ağlarının yenilenmesiyle ve bazı kesimlerde yeni boru hatların inşasıyla oluşturulacak. Bunu anlamı şu ki, 2019 sonunda Macaristan'ın Güney sınırında 10 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli altyapı inşa edilecek. Macaristan'ın tüketiminin yanı sıra bu Avusturya'ya da ulaşacak. Avusturya'nın da bu projeye bağlanmasıyla ciddi bir Batı Avrupa çıkarı da oluşacak.'' diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Macaristan’ın Rusya ile sürdürdüğü Paks nükleer güç santralini iki yeni reaktör inşa ederek genişletme projesi finansmanının AB kamu destekleme kurallarına uygun bulunduğunu bildirmişti.

Macaristan’da kullanılan elektriğin yaklaşık yarısı, 1982 ve 1987 yılları arasında inşa edilen Paks santralindeki 4 nükleer reaktörden sağlanıyor. Söz konusu proje, Paks nükleer santralindeki 4 eski reaktörün yeni yapılacak iki reaktörle değiştirilmesini amaçlıyor.

Macaristan'ın Paks nükleer santrali genişletme projesi inşaatının 10 milyar avroluk kısmının Rusya’nın sağlayacağı kredi ile karşılanması öngörülüyor.

Macaristan, nükleer yatırımın, ülkedeki elektrik fiyatlarının düşük tutulması ve işletmelerin rekabetçi faaliyet gösterebilmeleri için gerekli olduğunu iddia ediyor.

Macaristan’ın bir ihale gerçekleştirmeden nükleer projesini Rosatom’a yaptırma konusunda karar alması AB'de rahatsızlık yaratmıştı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.