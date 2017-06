Rusya Milli Günü Resepsiyonu

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan problemlerin çok büyük oranda halledildiğini düşündüğünü belirterek, "Doğal zenginlikleri, altyapısı ve teknolojik farklılıkları itibarıyla birbirini bu kadar iyi tamamlayan ve aynı zamanda da komşu olan iki ülke büyük bir fırsat demektir." dedi.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sergey Panov'un ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen milli gün resepsiyonuna, Ekonomi Bakanı Zeybekci, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Rusya Federasyonu'nun 27.kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Zeybekci, Türk hükümeti, devleti ve ülkesi adına iyi dileklerini iletti.

Zeybekci, Türkiye ve Rusya'nın, birbirinin rakibi olan iki ülke asla olamayacağını vurgulayarak, "Çünkü, Türkiye ile Rusya dünyada belki birbirini tamamlama kabiliyeti en yüksek olan iki ülke. Doğal zenginlikleri, altyapısı ve teknolojik farklılıkları itibarıyla birbirini bu kadar iyi tamamlayan ve aynı zamanda da komşu olan iki ülke büyük bir fırsat demektir bizim için." diye konuştu.

Bu büyük fırsatın değerlendirilmesi yolunda, zaman zaman problem ve sıkıntıların yaşandığını kaydeden Zeybekci, "Bu sıkıntıların veya problemlerin en üzücüsü, bizi Türk halkını derinden yaralayanı çok değerli Büyükelçimiz Andrey Karlov'dur. Kendisini, ülkem ve milletim adına tekrar burada hatırası önünde, saygıyla anıyorum. O iki ülkenin dostluğuna, beraberliğine ve birlikteliğine yapılan bir saldırıdır. Büyükelçinin şahsına yapılan bir saldırı değildir, hem Rusya'ya hem Türkiye'ye yapılan bir saldırıdır. Kendisinin hatırasını, ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkararak uzun yıllar yaşatacağız. Türk halkı onu asla unutmayacaktır, iyi dileklerle anacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, iki ülke arasında yaşanan problemlerin çok büyük oranda halledildiğini düşündüğünü dile getirerek, "Problemlerin aşılmasında her iki ülkenin özellikle Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları temsilcileri, Sayın Erdoğan ve Putin'in liderliğinde büyük gayret gösterdiler. Bu sebepten dolayı da son dönemde en çok gittiğim ülke Rusya oldu. En sonunda Rusya ve Türkiye olarak birbirimize şunu söyledik; 'Yasakların kazananı yoktur, her iki taraf da kaybeder.' Belki birisi biraz az, birisi biraz fazla kaybeder ama her ikisi de kaybeder. Fakat serbesti ve liberalizmin olduğu, yasakların olmadığı ortamda her iki taraf da kazanır. Biz kazanmayı seçtik." ifadelerini kullandı.

Bu yıl İzmir Uluslararası Fuarı'nın ortak ülkesinin de Rusya olduğuna değinen Zeybekci, "Yaşasın Türkiye-Rusya dostluğu" diyerek sözlerini tamamladı.

- "Karlov adı Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşayacak"

Davete katılımları için konuklara teşekkür eden Rusya Büyükelçiliği'nin Ankara Maslahatgüzarı Panov, iki ülke ilişkilerinin her geçen gün bir çok konuda derinleşerek ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Panov, "2015'in Kasım ayında meydana gelen hepimizin bildiği trajik olaydan sonra ikili ilişkiler birkaç ay dondurulmuş olsa da liderlerimizin siyasi iradeleri bu krizin üzerinden gelmemizi sağladı." diye konuştu.

İki ülke ortaklığının geçen yıl da talihsiz başka bir trajik olayla, Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen terör saldırısıyla sınandığını belirten Panov, Karlov'a "Rusya Kahramanı" ünvanının verildiğini hatırlattı.

Karlov'un adının hem Ankara'da, hem de Moskova'da caddelere verildiğini belirten Panov, yakın zamanda büyükelçilikte bir Karlov anıtının yer alacağını söyledi.

Panov, "Karlov adı Rus diplomasi tarihinde olduğu kadar, Türkiye-Rusya ilişkilerinde de yaşayacak. Bu barbar saldırı Rusya-Türkiye ilişkilerinin yeniden yapılanma sürecini hedef aldı. Ancak bu suçun arkasındaki güçler amaçlarına ulaşamadı. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği hızla artıyor." dedi.

İki ülkenin siyaset, ekonomi ve enerji alanındaki iş birliği adımlarına dikkati çeken Panov, 2019'un karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan edilmesinin planlandığını söyledi.

Davet, Büyükelçi Karlov anısına saygı duruşunda bulunulması ve yemek ikramının ardından sona erdi.