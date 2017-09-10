Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatı başladı

KAHİRE (AA) - Rusya'nın, Mısır ile "Dostluğun Koruyucuları 2" adlı ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Mısır paraşütçü birliklerinin, Rusya'nın güneyinde yer alan Novorossiysk kentinde düzenlenen "Dostluğun Koruyucuları 2" tatbikatı kapsamında askeri eğitime başladığı belirtildi.

Geçen yıl Ekim ayında Mısır'da gerçekleştirilen "Dostluğun Koruyucuları 1"in devamı niteliğindeki söz konusu tatbikatın, iki ülkenin paraşütçü birlikleri tarafından yapılan önemli ortak eğitimlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

İndirme operasyonlarının yanı sıra savaş ve terörle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikatın, 22 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus paraşütçü birliklerin, Dostluğun Koruyucuları 2 ortak askeri tatbikatına katılmak üzere ülkeye gelen Mısırlı birlikleri, ülkenin güneybatısındaki Anapa kentinde karşıladığını açıklamıştı.

Mısır ile Rusya paraşütçü birliklerinin, geçen Ekim ayında Mısır'ın kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde bulunan Muhammed Necib askeri üssünde düzenlediği "Dostluğun Koruyucuları 1" tatbikatına, 700'den fazla asker ve farklı modellerde 30 savaş uçağı katılmıştı.