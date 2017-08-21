Rusya, Sovyetler Birliği borçlarını kapattı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın, Bosna-Hersek'e 125 milyon dolar ödeyerek Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçlarını kapattığı bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Bosna-Hersek’e 125 milyon dolarlık ödeme yaptığı, böylece Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçlarını bitirdiği belirtildi.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra büyük kısmı Batılı ülkelere olan 66 milyar dolarlık borcun sorumluluğunu devralmıştı.

Petrol fiyatlarının yükselmesiyle bütçesi toparlanan Rusya, ABD ve Birleşik Krallık'ın da dahil olduğu Paris Kulübü olarak adlandırılan 19 ülkeye, borcun 60 milyar dolarlık kısmını ödemişti.

Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Slovenya ve Makedonya'dan oluşan eski Yugoslavya cumhuriyetlerine olan borcunun tamamını ise 2011-2016 yıllarında kapatmıştı.