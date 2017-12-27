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Rusya, Suriye'deki ABD üssünde DEAŞ'lıların eğitim gördüğünü iddia etti

- Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: - "ABD’nin El Tanf üssünde DEAŞ'lılar eğitim alıyor. Bu üs, Suriye ordusu tarafından tümüyle abluka altına alındı” - "Kürtler tarafından kontrol edilen Şaddadi kampındaki başka bir ABD üssünde de DEAŞ'lılar var"

Rusya, Suriye'deki ABD üssünde DEAŞ'lıların eğitim gördüğünü iddia etti

MOSKOVA (AA) - Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssünde DEAŞ üyelerinin eğitim gördüğünü öne sürerek “ABD’ye ait bu üs, Suriye ordusu tarafından tümüyle abluka altına alındı.” dedi.

Gerasimov, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği mülakatta, ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssüne yönelik gözlemlerde, üste örgüt mensuplarının bulunduğunu ve orada eğitim aldıklarını iddia etti.

Üssün, Suriye'nin güneyinde, Ürdün ve Irak sınırında bulunduğunu kaydeden Gerasimov, “Çok yoğun bir şekilde olmasa da Suriye ordusu ABD’ye ait El Tanf üssünü tümüyle abluka altına aldı.” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Şaddadi kampında da DEAŞ’lıların eğitim gördüğünü ileri süren Gerasimov, "Burası Kürtler tarafından kontrol edilen bir bölge ve orada bir ABD askeri üssü daha var. Ayrıca 800 kadar DEAŞ üyesi, Fırat'ın doğusundan bu kampa geldi.” dedi.

DEAŞ’lıların “Yeni Suriye Ordusu” adı altında ABD’ye ait bu üslerde eğitim aldıklarını savunan Gerasimov, “ABD, DEAŞ mensuplarını eğiterek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bana öyle geliyor ki koalisyonun DEAŞ’ı ortadan kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.


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