Rusya, Suriye'nin DEAŞ'tan tamamıyla temizlendiğini öne sürdü

MOSKOVA (AA) - Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye’nin DEAŞ’tan tamamen temizlendiğini öne sürerek, “Suriye’deki DEAŞ’lı tüm birimler yok edildi ve tüm bölgeler de DEAŞ’tan temizlendi.” dedi.

Gerasimov, Moskova’da yaptığı açıklamada, Suriye’de DEAŞ kontrolünde olan hiçbir bölgenin kalmadığını söyledi.

Suriye ordusu tarafından yapılan son operasyonların başarıyla sonuçlandığını anlatan Gerasimov, “Böylelikle, bugün itibarıyla, Suriye DEAŞ’tan tamamen temizlendi ve Suriye’deki DEAŞ’lı tüm birimler yok edildi.” diye konuştu.

Gerasimov, Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda da ABD'ye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün yaptığı açıklamada, Fırat nehrinin doğusunda ve batısında başarılı operasyonların yapıldığını savunarak, “Artık Rusya, Türkiye ve İran arasında Soçi’de üzerinde mutabakata varılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne odaklanmak gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.



