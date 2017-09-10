ANTALYA (AA) - Antalya'da bir grup tur firması temsilcisi ve rehber, Rusya-Ukrayna Dostluk ve Barış Yürüyüşü etkinliği ile 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'na tırmandı.

Kemer ilçesindeki Beycik köyünden başlayan yürüyüş, 11 kilometre sonra 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda sona erdi. Yürüyüşe, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan'daki bazı tur firmaları temsilcileri, tur rehberleri, otel temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turistler katıldı.

Yürüyüşe katılan 45 kişi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime tepki çekmek, herkesin dostluk ve barış içerisinde yaşadığını göstermek amacıyla 11 kilometre tırmandı.

Bir tur firmasında rehber olarak çalışan Bünyamin Seçkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllardaki yürüyüşleri sadece spor amaçlı yaptıklarını, bu sene ise yürüyüşe bir amaç yüklemek istediklerini söyledi.

Seçkin, bu yılki yürüyüşü "Ukrana-Rusya Dostluk ve Barış Yürüyüşü" adı altında yaptıklarını belirterek, organizasyonu dünyaya duyurabilmeyi istediklerini kaydetti.

Bir turizm acentesinde bölge müdürlüğü yapan Sunay Serter de her sene Antalya'ya Ukrayna ve Rusya'dan çok sayıda misafirin geldiğini belirterek, şunları ifade etti:

"İki ülke arasındaki yaşanan bazı sorunlar var. Ukraynalı ve Rus misafirler aynı otellerde kalıyor, yan yana yemek yiyor. Aralarında ister istemez bir soğukluk var. Biz bunu artık sonlandıralım istedik. İnsanlar tatil yaparken bile kendilerine düşman olarak bakmasınlar istedik. Zaten biz halklar arasında bir sıkıntı görmüyoruz ama politikacılara sesimizi duyurmayı amaçlıyoruz."

Beş yıldızlı bir otelin satış pazarlama müdür yardımcısı Tolga Barış da ülkelerin bayraklarını yanlarına alarak dostluk ve barış içerisinde zirveye tırmandıklarını anlattı.

- "Yurtta sulh, dünyada sulh sözünden güç alıyoruz"

Bir tur firmasında rehber olarak çalışan Ukraynalı Olga Borodovka, Rusya ve Ukrayna arasında zorlu bir süreç varsa kendileri de zorlu bir yürüyüş yaptıklarını söyledi. Borodovka, zirveye çıktıkları için yaşanan zorlukları aştıklarına inandıklarını belirterek, "Biz bu zorluğu aşabiliyorsak, iki ülke politikacıları da bu zorluğu aşacaktır. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünden güç alarak bu yürüyüşü tamamladık." diye konuştu.

Tahtalı Dağı'na daha önce sadece teleferikle çıktığını ifade eden ve rehber olarak çalışan Rus uyruklu Kristina Maloivan da bu defa bir amaç doğrultusunda yürüyerek zirveye çıktığını ve çok eğlendiğini kaydetti.

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina da önemli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Grup daha sonra iki ülkenin bayraklarını imzaladıktan sonra Tahtalı Dağı'na bırakarak, Türkçe ve Rusça "yurtta sulh, cihanda sulh", "dostluk ve barış" diye bağırdı.