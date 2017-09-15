Rusya ve AB'den, Kuzey Kore'ye kınama

MOSKOVA/BRÜKSEL (AA) - Rusya ve Avrupa Birliği (AB), sabah saatlerinde balistik füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadı.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin eylemini provokatif olarak değerlendirdi.

Peskov, "Rusya, gerginliğin ve gerilimin daha da artmasına yol açan yarımadadaki provokatif girişimden derinden endişe duyuyor. Böyle kışkırtıcı eylemlerin devam etmesini şiddetle kınıyoruz ve benzer durumları kesinlikle reddediyoruz." dedi.

- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemesi çok büyük bir provokasyondur. Kuzey Kore'nin komşularının, bölgenin ve tüm uluslararası toplumun güvenliği tehdit altındadır." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirten Mogherini, AB'nin Japonya, Güney Kore ve tüm bölge ülkeleriyle dayanışma içinde bulunduğunu kaydetti.

Mogherini, bütün AB üye ülkelerinin, Kuzey Kore'nin nükleer kitle imha silahlarını geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmesi ve provokasyonlara son vermesi gerektiği konusunda hem fikir olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlarının tüm uluslararası toplumun tutumunu yansıttığını aktaran Mogherini, AB'nin hızlı ve kararlı bir şekilde Kuzey Kore'ye karşı yeni BMGK kararlarını uygulamaya koyacağını duyurdu.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca, "Kuzey Kore, Pyongyang, Sunan yakınlarında sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattı. Füze, Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştı." açıklaması yapılmıştı.

Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.