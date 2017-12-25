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Rusya ve Azerbaycan, ticari ilişkileri geliştirecek

- Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev: - "Rusya, petrol dışı ticaretimizde en büyük ortaklarımızdan. Her iki taraf da tüm olanakları kullanarak ticari ilişkileri yeni düzeye yükseltmek istiyor" - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin: - "Geçen hafta domates ihraç eden 14 Azerbaycan şirketine Rus pazarına girme izni verildi. Bu şirketler, yıllık 60 bin ton domates ihraç etme kapasitesine sahip. Azerbaycan domatesi çok kaliteli. Engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Rusya ve Azerbaycan, ticari ilişkileri geliştirecek

BAKÜ (AA) - Azerbaycan İhraç ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) ile Rusya İhraç Merkezi (RİM) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Rusya İş Konseyi Toplantısı'na Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Toplantı kapsamında AZPROMO ile RİM arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Ayrıca, 4 Azeri şirketi de Rus şirketleriyle iş birliği anlaşmasına imza attı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Rusya'nın stratejik ortak olduğunu, ticari ilişkilerin her geçen yıl arttığını söyledi.

Mustafayev, ekonomik alanda son yıllarda iyi sonuçlar elde edildiğini belirterek, "Rus şirketleri Azerbaycan'a bugüne kadar 3 milyar 700 milyon dolar yatırım yaptı. Azerbaycan şirketleri de Rusya'ya 1 milyar dolardan fazla yatırım sağladı. Azerbaycan'da 700'den fazla Rus şirketi başarıyla faaliyet gösteriyor." dedi.

Rusya Federasyonu'na ticaret temsilcisi atadıklarını hatırlatan Mustafayev, "Ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde Rusya ile ilişkilere büyük önem veriyoruz. Rusya, petrol dışı ticaretimizde en büyük ortaklarımızdan. Her iki taraf da tüm olanakları kullanarak ticari ilişkileri yeni düzeye yükseltmek istiyor. Azerbaycan-Rusya ekonomik ilişkileri başarıyla gelişecektir." şeklinde konuştu.


- "Rusya ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler aktif olarak gelişti"


Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de küresel ekonomik kriz sonrası Rusya ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin aktif olarak geliştiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması için çalıştıklarını söyledi.

Oreşkin, "Geçen hafta domates ihraç eden 14 Azerbaycan şirketine Rus pazarına girme izni verildi. Bu şirketler yıllık 60 bin ton domates ihraç etme kapasitesine sahip. Azerbaycan domatesi çok kaliteli. Engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bakü temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Oreşkin, Rusya İhraç Merkezi Azerbaycan Temsilciliği'nin açılışına da katıldı.

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Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin MustafayevAzerbaycan-Rusya İş Konseyi ToplantısıRusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin
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