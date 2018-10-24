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Rusya ve Çin İran'ı FATF'a zorluyor

- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi, Rusya ve Çin'in İran'ı "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na üye olmaya zorladığını söyledi

Rusya ve Çin İran'ı FATF'a zorluyor
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İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi, Rusya ve Çin'in Tahran yönetimini "terörün finansmanı ve kara para aklamayla uluslararası mücadele grubuna üyelik" konusunda zorladıklarını belirtti.

Asriran haber sitesine konuşan Necefi, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve İran Merkez Bankası Abdunnasır Himmeti'nin, "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik konusunda Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) üyeleriyle yaptıkları toplantı hakkında bilgi verdi.

AKK üyelerine FATF yasa tasarısının kabul edilmesinin öneminin anlatıldığını belirten Necefi, toplantıda, "Birçok ülke bize açık bir şekilde 'FATF'a üye olmazsanız ikili ilişkilerimiz sıkıntıya girer' dediler. Bunlar sadece Batılı ülkeler değil. İlişkilerimizin çok iyi olduğu Çin ve Rusya da aynı şeyi söyledi." dedi.

FATF'a üye olmanın İran'a bazı fırsatları sağlayacağının altını çizen Necefi, AKK'den ülke menfaatleri doğrultusunda söz konusu tasarıyı onaylamasını beklediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi İran'ın uluslararası bankalar aracılığıyla para transferini gerçekleştirmesini zorlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti ve reformistler, FATF'a üyeliğin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözülmesine yardımcı olacağını düşünürken muhafazakâr kanat ise söz konusu üyeliğin Hizbullah ve Ensarullah gibi örgütlere desteği ve Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarını engellemesinden endişe ediyor.

İran Meclisi'nden 7 Ekim'de geçen FATF üyeliğine ilişkin yasa tasarısının gelecek günlerde AKK'nin onayına sunulması bekleniyor.


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