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Rusya ve Çin, Kuzey Kore'yi görüştü

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, telefonda Kuzey Kore'yi görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Lavrov ve Vang'ın, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri...

Rusya ve Çin, Kuzey Kore'yi görüştü

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, telefonda Kuzey Kore'yi görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Lavrov ve Vang'ın, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri değerlendirdikleri bildirildi.

İki bakanın, Kore krizinin çözümü için askeri yöntemlerin kullanılmaması konusunda hemfikir oldukları kaydedilen açıklamada, iki ülkenin yarımadadaki nükleer problemin çözümünde stratejik ve yakın iş birliğini sürdürmeye devam edecekleri belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
çinKoreRusya
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