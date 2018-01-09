Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgelerindeki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin, rejimin Suriye'deki gerginliği azaltma bölgelerini ihlallerinden duyduğu rahatsızlık önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirildi.

İhlallerin sürmesi üzerine son olarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'un bugün Bakanlığa çağrıldığı ve Türkiye'nin bu konudaki tepkisi ile rahatsızlığının güçlü ifadelerle dile getirildiği vurgulandı.

Ayrıca 29-30 Ocak'ta Soçi’de düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne giden süreçte gerçekleşen ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edildi.

Aynı çerçevede rejimin bir diğer garantörü İran’ın Ankara Büyükelçisi Fard'ın da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

İhlal durumu aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alındı.

Rejim birliklerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde söz konusu bölgenin sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülüyordu.

Türkiye, rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, Astana'da üç garantörün vardığı mutabakatın hilafına İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.

Muhabir: Tuğrul Çam