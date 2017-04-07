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'Rusya ve İran sessiz kalmayacaktır'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Burucerdi, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması karşısında "Rusya ve İran'ın sessiz kalmayacağını" söyledi.

'Rusya ve İran sessiz kalmayacaktır'

TAHRAN (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması karşısında "Rusya ve İran'ın sessiz kalmayacağını" söyledi.

İran meclisi haber ajansına (İCANA) konuşan Burucerdi, "Rusya ve İran Suriye'ye yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırısını "akılsızca" şeklinde nitelendiren Burucerdi, Esed rejiminin elinde kimyasal silah bulunmadığını iddia etti.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı

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ABDDünyaIranSuriye
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