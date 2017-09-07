Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Rusya ve NATO arasında kritik görüşme

- Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Pavel, Bakü'de bir araya geldi

Rusya ve NATO arasında kritik görüşme

MOSKOVA (AA) - Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, Avrupa ve Ortadoğu'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ile Pavel'in, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede Avrupa ve Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda Rusya ve NATO arasındaki askeri iş birliği, uluslararası ve bölgesel diğer problemlerin de istişare edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gerasimov'un, 14-20 Eylül arasında Rusya ve Belarus tarafından yapılacak "Zapad 2017" askeri tatbikatına ilişkin bilgilendirmede bulunduğu kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BaküNATORusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5