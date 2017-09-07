Rusya'da askeri tatbikatta kaza: 1 ölü

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Leningrad bölgesinde düzenlenen askeri tatbikatta meydana gelen kazada bir asker öldü, beş asker yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Leningrad bölgesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında bir tanktan atılan top mermisinin hedefinden saparak askerlerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.
Kazada bir askerin hayatını kaybettiği, beş askerin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, yaralı askerlerin bölge hastanesinde tedavi altına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.