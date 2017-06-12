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Rusya'da hükümet karşıtı gösteriler

- Rusya'da muhalifler, Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok şehirde gösteri düzenledi - Polis Moskova'da 150, St. Petersburg'da 500 kişiyi gözaltına aldı

Rusya'da hükümet karşıtı gösteriler

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 650 kişi gözaltına alındı.

Ülkede muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'ın çağrısı üzerine birçok şehirde "yolsuzluk karşıtı" gösteri düzenlendi.

Navalnıy, Moskova'da düzenlenen protesto öncesinde evinin önünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Moskova'nın merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenmesine izin vermedi.

Polis, Tverskaya Caddesi'nde toplanan ve hükümet aleyhinde slogan atan protestoculara müdahale etti.

Rusya İçişleri Bakanlığına göre, Moskova'da 150, St. Petersburg'da ise 500 kişi gözaltına alındı, iki şehirde de yaklaşık 4'er bin kişi gösterilere katıldı.

Muhalif kaynaklar ise gözaltı ve katılımcı sayısının çok daha fazla olduğunu savundu.

Gösterilere katılanların çoğunun okul çağında ve 20'li yaşlarda gençler olması dikkati çekti.

Başkentte Navalnıy'ın çağrısı üzerine 26 Mart'ta gerçekleştirilen protestolarda 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri, hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması çağrısında bulunmuştu.



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Muhalif GösteriNavalnıyRusya
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