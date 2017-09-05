Rusya'da okulda saldırı: 4 yaralı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın İvanteyevka kentindeki okulda, bir öğrencinin satır, hava tabancası ve sis bombaları ile düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başsavcılık basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova yakınlarındaki İvanteyevka'da bulunan okulda bir öğrenci satır, hava tabancası ve sis bombaları ile saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda, 1 öğretmen ve 3 öğrencinin yaralandığı belirtilerek, 15 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.



