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Rusya'da otobüs denize düştü: 14 ölü

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın Krasnodar bölgesinde işçileri taşıyan otobüsün denize düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Krasnodar...

Rusya'da otobüs denize düştü: 14 ölü

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın Krasnodar bölgesinde işçileri taşıyan otobüsün denize düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Krasnodar bölgesinde işçileri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak denize düştüğü belirtildi.

Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8'i ağır 24 kişinin de yaralandığının ifade edildiği açıklamada, otobüsün Tamanneftegaz petrol ve doğalgaz şirketine ait işçileri taşıdığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
KazaKrasnodarRusya
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