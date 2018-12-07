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Rusya'dan ABD'ye "Huawei" eleştirisi

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "(Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun tutuklanması) Bu süper güç olan bir ülkenin, kimsenin anlamadığı kibirli politikasıdır"

Rusya'dan ABD'ye
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MOSKOVA/MİLANO (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da tutuklanmasını eleştirerek, "Bu süper güç olan bir ülkenin, kimsenin anlamadığı kibirli politikasıdır." dedi.

Lavrov, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou'nun, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada’da gözaltına alınmasını değerlendiren Lavrov, "Bence bu, çoğu normal ülkenin ve insanın reddettiği bir politikanın yeni bir örneğidir." dedi.

Mıng'ın, İran’daki ticaret nedeniyle ABD’nin talebiyle Kanada’da tutuklandığına işaret eden Lavrov, "Ancak Huawei veya Çin’in bununla ne ilgisi var? Bu süper güç olan bir ülkenin, kimsenin anlamadığı kibirli politikasıdır. Bu, ABD yasalarının, toprakları dışında uygulanmasının bir başka örneğidir. ABD’nin bazı yakın müttefikleri bile buna karşı." şeklinde konuştu.

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ABDçinHuaweiRusya
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