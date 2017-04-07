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Rusya'dan ABD'ye Suriye'ye askeri müdahale uyarısı

- Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Safronkov, Suriye'ye askeri müdahalenin "olumsuz sonuçlarından bu şüpheli ve trajik girişimi başlatanların sorumlu olacağı"uyarısında bulundu

Rusya'dan ABD'ye Suriye'ye askeri müdahale uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin "olumsuz sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Safronkov, BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib kentinde düzenlen kimyasal saldırının görüşüldüğü kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vladimir Safronkov, askeri müdahalenin "olumsuz sonuçlarından bu şüpheli ve trajik girişimi başlatanların sorumlu olacağı" uyarısında bulundu.

Olumsuz sonuçların ne olacağının sorulması üzerine Safronkov, "Irak'a Libya'ya bakın." cevabını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaSuriye
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