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Rusya'dan ABD'ye 'yabancı ajan' misillemesi

Rusya'da faaliyet gösteren 9 basın kuruluşu "yabancı ajan" kanunu kapsamına alındı.

Rusya'dan ABD'ye 'yabancı ajan' misillemesi

MOSKOVA (AA) - Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Amerika'nın Sesi (Voice of America) radyosunun da bulunduğu 9 Amerikan basın kuruluşunu "yabancı ajan" kanunu kapsamına aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da faaliyet gösteren 9 Amerikan basın kuruluşunun "yabancı ajan" kanunu kapsamına alındığı bildirildi.

Söz konusu kurumların isimleri, başta Amerika'nın Sesi ve Radio Free Europe/Radio Liberty olmak üzere Current Time TV, Radio Liberty’nin Tatar-Başkurt kolu Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Idel.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii ve Krym.Realii olarak açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığının talebi üzerine 13 Kasım'da, ABD'de yayın yapan RT kanalı, "yabancı ajan" olarak kaydedilmiş ve ABD Kongresi, kanalın, binadaki akreditasyonunu kaldırmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 25 Kasım'da, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öneren yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Duma Düzenleme ve Kontrol Komisyonu Başkanı Olga Savastyanova, bir süre önce yaptığı açıklamada, Amerikan medyasının Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya girişinin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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