Rusya'dan AGİT'e

MOSKOVA (AA) - Rusya, Rus gazetecileri sınır dışı eden Letonya'ya yönelik somut adımlar atılması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın, Rus TV Tsentr televizyonu ve Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu'ndan (VGTRK) gazetecileri sınır dışı etmesi kınandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AGİT'in Letonya'ya karşı somut adımlar atması gerektiğini belirterek, "AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’in Letonya’nın bu tutumuna yönelik ivedi tedbirler alacağını umuyoruz. Bu konuda sadece açıklamalar yeterli değil ve somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Letonya, TV Tsentr televizyonu ve VGTRK’de çalışan iki Rus gazeteciyi, “ulusal güvenliğe tehdit” oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı etmişti.

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Desir olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Basın özgürlüğü, AGİT’in dayandığı geniş güvenlik konseptinin önemli bir parçasıdır. Letonyalı yetkilileri, mesleki görevlerini yerine getiren yabancı gazetecilere karşı aldığı kısıtlayıcı kararları tekrar gözden geçirmeye davet ediyorum." ifadelerine yer vermişti.