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Rusya'dan BM'ye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çağrısı

- Rusya, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin BM himayesinde gerçekleştirilmesini istiyor

Rusya'dan BM'ye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çağrısı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin Birleşmiş Milletler (BM) himayesi altında gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Bogdanov, Suriye krizinin çözümüne yönelik atılan tüm adımların, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda atıldığını söyledi.

Krizin çözümü için ilgili tarafların Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinin önemine işaret eden Bogdanov, "Bu noktada Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin BM himayesi altında gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yaklaşık 1700 kişinin katılımıyla 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında düzenlenmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.


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BMRusyaSuriyeSuriye Ulusal Diyalog Kongresi
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