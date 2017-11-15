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Rusya'dan İngiltere Başbakanı May'e cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "(İngiltere'de) Toplumun dikkatini dağıtmak için bir dış düşmana gerekli olduğu ve bu düşmanın da Rusya olarak seçildiği tamamen anlaşılmaktadır." dedi.

Rusya'dan İngiltere Başbakanı May'e cevap

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin geçirdiği kötü zamandan dolayı toplumun dikkatini dağıtmak için Rusya'yı dış düşman olarak seçtiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı May: Uluslararası düzeni tehdit eden Rusya'nın eylemleridir

Zaharova, yaptığı yazılı açıklama ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Rusya'yı "uluslararası düzeni tehdit etmekle" suçlamasına cevap verdi.

May'in, Rusya'yı suçlayan açıklamalarının "sorumsuz" ve "gerekçesiz" bir niteliğe sahip olduğunu belirten Zaharova, uluslararası düzeni koruma fikrinin, İngiltere kabinesinden alaycı bir şekilde seslendirildiğini ifade etti.

Zaharova, "İngiltere'nin, Irak'ta ve Libya'da hiç bir şekilde uluslararası hukukun güçlenmesine yol açmayan, milyonlarca insana acı getiren ve bütün bölgenin istikrarını bozmaya yönelik agresif eylemlerini hatırlamak yeterlidir." dedi.

İngiliz toplumunun ülkenin Avrupa Birliği'nden çekilme süreci ve iç bölünme ile bağlantılı olarak kötü zaman geçirdiğine işaret eden Zaharova, "Toplumun dikkatini dağıtmak için bir dış düşmana gerekli olduğu ve bu düşmanın da Rusya olarak seçildiği tamamen anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ali Cura

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DünyaMariya ZaharovaRusyaTheresa May
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