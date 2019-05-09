Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Rusya
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de

Rusya'dan "İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin" çağrısı

- Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı devletlere, İran'la ticarete devam etmeleri çağrısı yapıldı

Rusya'dan
banner17

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere, İran’la ekonomik ilişkileri kısıtlamamaları çağrısında bulunarak, "İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin ve Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin geliştirilmesine destek vermeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın, nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin bir kısmını durdurma kararının Rusya tarafından "anlayışla" karşılandığı belirtildi.

ABD’nin nükleer anlaşma çerçevesinde İran’a yönelik attığı adımların eleştirildiği açıklamada, "ABD, geçen yıl anlaşmadan çekilerek Birleşmiş Milletler kararını çiğnemekle kalmamış, İran’a yönelik tek taraflı kısıtlamalar uygulamış ve diğer ülkelere de siyasi baskı yaparak İran’la normal ekonomik ilişki kurmalarını önlemeye çalışmıştır. Bu adımları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tahran’ın, anlaşma çerçevesinde kendisine sağlanan ekonomik getirilerden faydalanamadığına işaret edilen açıklamada, "Anlaşmaya taraf tüm ülkelere yükümlülüklerini yerine getirmeye ve İran’ı da anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerinden daha fazla uzaklaşmamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İran ile ekonomik ilişkilerin durdurulmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yabancı ülkeler, enerji ticareti dahil olmak üzere İran’la ekonomik ilişkileri kısıtlamamalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının kurduğu Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) sisteminin önemine işaret edilerek, "INSTEX’in hızlıca hayata geçirilmesi gerekmektedir. Rusya dahil, İran ile ticari ilişkilerde bulunan tüm ülkeler bu sistemin avantajlarından faydalanabilecektir." denildi.

Moskova ile Tahran arasında, İran’daki bazı nükleer tesislere yönelik iş birliğinin de devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin ve Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin geliştirilmesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDAvrupaEnerjiIranNükleerPETROLRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5