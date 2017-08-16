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Rusya'dan İran'a "nükleer anlaşma" çağrısı

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - “İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmemesini umuyoruz” - "ABD’nin de anlaşma kapsamındaki sorumluluklarına sadık kalmasını bekliyoruz”

Rusya'dan İran'a

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmemesini umduklarını belirterek, "ABD’nin de anlaşma kapsamındaki sorumluluklarına sadık kalmasını bekliyoruz." dedi.

Lavrov, Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ABD'nin nükleer anlaşmanın şartlarına uymaması halinde "saatler içinde" anlaşmadan çekilebileceklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Lavrov, "İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmemesini umuyoruz." diye konuştu.

ABD’nin de anlaşma kapsamındaki sorumluluklarına sadık kalmasını beklediklerine dikkati çeken Lavrov, "ABD’nin yaptırımları, nükleer anlaşmada oluşan dengelere zarar verebilir. Özellikle çok geniş bir coğrafyayı ilgilendiren böyle bir anlaşmada yaptırım gibi kışkırtıcı davranışlardan kaçınmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun da son günlerde yumuşadığına işaret ederek, “Bu gelişmeyi olumlu karşılamakla beraber, tarafların artık sakinleştiğini düşünmek istiyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDIranLavrovNükleer AnlaşmaRusya
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