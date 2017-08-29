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Rusya'dan Kuzey Kore'ye çağrı

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - "Kuzey Kore’yi, BMGK kararlarına tümüyle uymaya çağırıyoruz" - “Rusya da Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümünde BMGK'nın alacağı kararlara bağlı kalacaktır”

Rusya'dan Kuzey Kore'ye çağrı

ABU DABİ (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore’ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına tümüyle uyma çağrısı yaparak, “Rusya da Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümünde BMGK'nın alacağı kararlara bağlı kalacaktır.” dedi.

Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan ile Abu Dabi’deki görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni füze denemesinin ardından Kuzey Kore’ye BMGK kararlarına tümüyle uyma çağrısı yapan Lavrov, “Kuzey Kore’nin yeni füze denemesinin istişare edileceği bir sonraki BMGK toplantısında da Rusya bu prensipleri göz önünde bulundurarak konseyin alacağı kararlara bağlı kalacaktır.” diye konuştu.

Kuzey Kore, yeni bir balistik füze denemesinde bulunmuş, Japonya üzerinden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

BM, ay başında füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye ihracatı yasaklamış, bu ülkeye yapılacak yatırımları sınırlayan yeni yaptırımların uygulanmasını kabul etmişti.

- Suriye krizi

Lavrov, Suriye krizine de değinerek, Suriyeli muhalif grupların bir araya getirilmesine yönelik Suudi Arabistan tarafından yürütülen süreci desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Suriye’de muhalif grupların ültimatomlara son vermesi gerektiğini de vurgulayan Rus diplomat, “Suriye’de hükümet ve muhalefetin masaya oturarak Suriye’nin geleceğini tartışmaya başlaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al-Nahyan da Rusya ile askeri alanlar da dahil olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.


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BMKoreLavrovRusyaSuriye
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