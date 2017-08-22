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Rusya'dan S-400 açıklaması

Rosoboroneksport Genel Müdürü Miheyev, "Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşme imzalandı ancak henüz yürürlüğe girmedi." dedi.

Rusya'dan S-400 açıklaması

MOSKOVA(AA) - Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını belirterek, "Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi." dedi.

Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki istişarelerin devam ettiğini belirtti.

"Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz"

İki ülke arasında S-400’lerin teminine ilişkin sözleşmenin imzalandığına işaret eden Miheyev, "Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

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DünyaRosoboroneksportRusyaS 400 FüzeleriSanayıSavunma
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