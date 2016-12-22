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Rusya'dan Sırbistan'a askeri yardım

- Sırbistan Başbakanı Vucic: - "Rusya, Sırbistan'a 6 adet MİG 29 tipi savaş uçağı, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zırhlı askeri araç hibe edecek"

Rusya'dan Sırbistan'a askeri yardım

BELGRAD (AA) - Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın Sırbistan'a 6 savaş uçağı, 30 tank ve 30 zırhlı askeri araç hibe edeceğini söyledi.

Moskova'da temaslarda bulunan Vucic, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, Sırbistan'a 6 adet MİG 29 tipi savaş uçağı, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zırhlı askeri araç hibe edecek." dedi.

Hibe edilecek uçakların kullanılmış olduklarını anımsatan Vucic, uçaklarının modernizasyonlarının ise 180 ila 230 milyon avroya mal edileceğini belirtti.

Vucic, normal koşullarda bu uçakların maliyetinin 600 milyon avro civarında olduğunu kaydederek, "Bunu göz önünde bulunduracak olursak, Rusya'nın bize ne kadar kolaylık sağladığını anlayabiliriz." dedi.

Hibelerin ardından Sırbistan ordusunun işlevselliğinin artacağına işaret eden Vucic, "Bu büyük bir değişim. Eski durumumuzla kıyaslanamaz." diye konuştu.

Vucic, uçakların hibe edilmesine ilişkin protokolün yarına kadar imzalanacağını belirterek, uçakların ise mart ayında ya da ikinci bir seçeneğe göre en geç sonbaharda Sırbistan'a ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Rusya ile "mükemmel" olan ilişkilerini daha da geliştirdiklerini vurgulayan Vucic, yapılan yardıma ilişkin "Bunlar bizim onlarca yıl hayalini kurduğumuz şeyler." ifadesini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız bir tutum sergilemeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Daha önce Brüksel'de ve Washington'da da belirttiğim gibi biz tarafsız bir ülkeyiz. Bu konuda değişen bir şey yok." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise ülkesinin Sırbistan ile iş birliğini askeri eğitim alanında da güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic de ordunun modernizasyonu ile ilgili bu kararın dışarıdan "yanlış yorumlanabileceğini" belirterek, "Biz savaş başlatmak için değil, barışı korumak için hazırlanıyoruz. Hırvatistan silahlandığında, 'Hırvatistan hiçkimseyi tehdit etmiyor' diyorlar. Şimdi Sırbistan birilerini tehdit ediyormuş gibi gösterilecek. Hırvatistan helikopter falan satın alınca barışı korumak için hazırlanıyor da biz mi savaşa hazırlanıyoruz?" ifadelerini kullandı.

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