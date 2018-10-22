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Rusya'dan Ukrayna'ya yaptırım hazırlığı

- Rus hükümeti, bazı ekonomik kısıtlamaların uygulanacağı Ukraynalı şirketlerin ve şahısların listesini hazırlayacak

Rusya'dan Ukrayna'ya yaptırım hazırlığı
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MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların hazırlanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik "hasmane" tutumu nedeniyle Ukraynalı bazı şirketlere ve şahıslara yönelik kısıtlamaların hazırlanmasıyla ilgili kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

Rus hükümetinin, Ukrayna’ya yönelik kısıtlamalar hazırlamakla görevlendirildiği kararnameyle, ekonomik kısıtlamaların uygulanacağı Ukraynalı şirketlerin ve şahısların listesi hazırlanacak.

Rusya'nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014’ten bu yana Moskova’ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu. Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

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PutinRusyaUkraynaYaptırım
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