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Rusya'dan "Ulusal Diyalog Kongresi" açıklaması

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - "Ulusal Diyalog Kongresi'nin, Suriye’de hükümet ile muhalefet arasında doğrudan müzakereleri başlatacağına yönelik inancımız tam”

Rusya'dan

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ulusal Diyalog Kongresi'nin, Suriye’de hükümet ile muhalefet arasında Cenevre’de doğrudan müzakereleri başlatacağına inandıklarını söyledi.

Lavrov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Türkiye, İran ve Rusya’nın garantör ülkeler olduğu Astana toplantılarının, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen görüşmelere ivme kazandırdığını belirtti.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi’nin de benzer bir etki yaratacağını savunan Lavrov, “Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye’de hükümet ile muhalefet arasında Cenevre’de herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakereleri başlatacağına yönelik inancımız tam.” dedi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yaklaşık bin 700 kişinin katılımıyla 29-30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında gerçekleştirilmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AstanaCenevreRusyaSuriye
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