Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov anısına büyükelçilikte taziye defteri açıldı.

Taziyeye gelenler, iki tarafı karanfillerle çevrili büyükelçilik salonuna alındı.

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da yer aldı.

Deftere yazdığı taziye mesajında, Karlov'un hain bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle derin bir keder duyulduğunu belirten Yıldız, Karlov'un en zorlu dönemlerde dahi Türk- Rus dostluğuna büyük katkılar sağladığını vurguladı. Yaşanan hadisenin amacına ulaşamadığını ve iki ülkeyi birbirine kenetlediğini ifade eden Yıldız, Rus halkına ve devletine taziyelerini iletti.

Yıldız, taziye defterini imzalamasının ardından, üstünde Karlov'un fotoğrafının bulunduğu kürsüyü selamladı.

Kürsünün arkasında yan yana konulmuş Rusya ve Türkiye bayrakları yer aldı.

Ziyarete gelenler, sıkı güvenlik önlemlerinden geçirilerek binaya alındı.