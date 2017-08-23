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Rusya'nın Hartum Büyükelçisi konutunda ölü bulundu

MOSKOVA/İSTANBUL (AA) - Rusya'nın Hartum Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy'nin Sudan'daki konutunda ölü bulunduğu bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şirinskiy'nin Sudan'ın başkenti Hartum'daki resmi konutunda...

Rusya'nın Hartum Büyükelçisi konutunda ölü bulundu

MOSKOVA/İSTANBUL (AA) - Rusya'nın Hartum Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy'nin Sudan'daki konutunda ölü bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şirinskiy'nin Sudan'ın başkenti Hartum'daki resmi konutunda ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen 62 yaşındaki Rus diplomatın, Sudan'da 2013'ten bu yana büyükelçilik görevini yürüttüğü, daha önce de Mısır, Yemen, Suudi Arabistan ve Ruanda'da görev yaptığı kaydedildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı da gelişmeyi doğruladı. Bakanlık Sözcüsü Garibullah el-Hadar da yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy, Hartum'daki konutunda vefat etti." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının Rusya halkına, hükümetine ve Büyükelçi Şirinskiy'nin yakınlarına başsağlığı dilediğini aktaran Hadar, Şirinskiy'nin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çok çaba sarf ettiğini vurguladı.

Açıklamada ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi.​​

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DiplomatRusyaSudan
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