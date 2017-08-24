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Rusya'nın Hartum Büyükelçisinin ölümü

- Rusya'nın Hartum Büyükelçisi Şirinskiy'nin doğal nedenlerle öldüğü ileri sürüldü

Rusya'nın Hartum Büyükelçisinin ölümü

HARTUM (AA) - Sudan'daki resmi konutunda ölü bulunan Rusya'nın Hartum Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy'nin, ilk bulgulara göre doğal nedenlerle öldüğü iddia edildi.

Sudan'daki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, cesette yapılan ilk incelemelerde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Ön bulguların, Rus Büyükelçi'nin doğal nedenlerle öldüğüne işaret ettiği kaydedildi.

Şirinskiy'nin ölüm nedenini araştırmak için Rusya'dan gönderilen uzman bir ekibin ilerleyen saatlerde Hartum'a geleceği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Şirinskiy'nin Sudan'ın başkenti Hartum'daki resmi konutunda ölü bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen 62 yaşındaki Rus diplomatın, Sudan'da 2013'ten bu yana büyükelçilik görevini yürüttüğü, daha önce de Mısır, Yemen, Suudi Arabistan ve Ruanda'da görev yaptığı kaydedilmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı da gelişmeyi doğrulamış, Bakanlık Sözcüsü Garibullah el-Hadar yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Mirgayas Şirinskiy, Hartum'daki konutunda vefat etti." ifadelerini kullanmıştı. Açıklamada ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mirgayas ŞirinskiyRusyaSudan
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