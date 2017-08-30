Rusya'nın, ilhak ettiği Kırım'ı silahlandırması

KİEV (AA) - Ukrayna Başbakan Yardımcısı İvanna Klimpuş, Rusya’nın işgal ettiği Kırım’ı her Avrupa ülkesinin sahip olmadığı silahlarla doldurduğunu açıkladı.

Klimpuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kırım yarımadasını silahlandırıldığını belirtti.

Rusya’nın eline geçirdiği toprakları Rus silahlarının bulunduğu kamplar haline dönüştürdüğünü kaydeden Klimpuş, “Rusya işgal ettiği Kırım’ı her Avrupa ülkesinin sahip olmadığı silahlarla doldurdu.” ifadelerini kullandı.

Klimpuş, Moskova’nın dünyanın pek çok köşesinde farklı bölgeleri istikrarsızlaştırmak suretiyle tehlike ve korku alanı yarattığını savundu.

Klimpuş, paylaştığı infografikle Kırım yarımadasında Rusya’ya ait silahlar, savunma sistemleri ve askeri birlikler hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Kırım yarımadasında Rusya’ya ait 113 savaş uçağı, 30 tank, 56 çok namlulu roketatar, 16 kıyı savunma füze sistemi, 106 topçu sistemi, 120 hava savunma sistemi, 583 zırhlı savaş aracı, 58 savaş helikopteri, 30 savaş gemisi, 5 denizaltı bulunuyor.

Yarımada üzerinde 22 bin 900 Rus askeri görev yapıyor.