Rusya'nın Kırım'da Ukrayna ajanı yakaladığı iddiası

MOSKOVA/KİEV (AA) - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da sabotaj hazırlığında olan bir Ukrayna istihbarat elemanını yakaladığını ileri sürdü.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da yerleşim birimlerine elektrik sağlayan bazı alt yapı sistemlerine yönelik sabotaj hazırlığının önlendiği savunuldu.

"FSB Kırım ve Sivastopol'de yaptığı operasyonlar esnasında, Kırım'a yönelik sabotaj eylemleri için yönlendirilmiş Ukrayna Güvenlik Servisi ajanını yakaladı." ifadesi kullanılan açıklamada, bu kişinin Kırım'da bazı bölgelere elektrik ileten direği keseceğini ve bazı alt yapı sistemlerini ateşe vereceğini itiraf ettiği öne sürüldü.

Rus basını da Ukraynalı olduğu iddia edilen şüpheliye yapılan operasyonun görüntülerini yayınladı.

- Ukrayna'dan yalanlama

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise yaptığı basın açıklamasıyla Rusya'nın iddiasını yalanladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi.



"FSB'nin, geçici olarak işgal edilmiş Kırım'da sözde SBU ajanını yakalaması ile ilgili açıklaması provokasyondur. Buna benzer sahte haberler işgal yönetiminden memnun olmayan yarımada halkını korkutmak için Rus istihbaratına gereklidir."