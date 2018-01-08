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Rusya'nın Suriye'deki üslerine yeni saldırı iddiası

- Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki üslerine yapılan saldırıların püskürtüldüğünü öne sürdü

Rusya'nın Suriye'deki üslerine yeni saldırı iddiası

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki üslerine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıların püskürtüldüğünü iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta Rusya'nın Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerine en az 13 İHA ile saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Saldırıların hava savunma sistemleri ile önceden tespit edilerek püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, saldırılar nedeniyle üslerde herhangi bir hasar meydana gelmediği ve üslerdeki rutin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim üssüne "muhalif gruplar" tarafından 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" adlı bir grup üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HmeymimİHARusyaSuriyeTartus
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