Rusya'nın Ukrayna'da gerilimi tırmandıracağı iddiası

KİEV (AA) - Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak, Rusya'nın Ukrayna topraklarında gerilimi artıracak terör eylemleri ve suikastler yapacağına yönelik bilgi edindiklerini ileri sürdü.

Gritsak, düzenlediği basın toplantısında, Rus istihbarat görevlilerinin Ukrayna'daki faaliyetlerini artırdığını belirtti.

Rusya istihbaratının Ukrayna'ya terör saldırıları ve önemli isimlere suikast yapması için özel istihbarat grupları gönderdiğini öne süren Gritsak, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna topraklarına terör saldırısı yapması için istihbarat grupları göndermeye devam ediyor. Ana hedef stratejik öneme sahip yerler, temel ihtiyaç sağlayan alt yapı sistemleri, ayrıca siyasette ve toplumda önemli yere sahip muhalefetten ya da iktidarda bulunan kişilere suikast düzenlemek." dedi.

Gritsak, Ukrayna istihbaratının son dönemlerde terör saldırısı ve suikast düzenlemeye hazırlanan bazı grupları ele geçirdiğini kaydetti.

Rus istihbaratının Ukrayna'da istikrarı bozacak farklı eylem planları yaptığını savunan Gritsak, "Rus özel servislerinin gelecekte Ukrayna topraklarında gerilimi tırmandıracak terör saldırılarına yönelik bilgilere sahibiz." diye konuştu.

Bir süre önce FSB, Kırım'da sabotaj hazırlığında olan bir Ukrayna istihbarat elemanını yakaladığını ileri sürmüş, Ukrayna istihbaratı ise Rusya'nın iddiasını "provokasyon ve yarımada halkını korkutmak için uydurulan sahte haber" olarak nitelendirmişti.