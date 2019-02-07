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Rusya'nın vize kararı nakliyecileri sevindirdi

- UND İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke: - "Vize konusu bizim için kilit noktaydı, bu kilidi kırarak ciddi bir kapıyı araladık. 2019 Rusya ile ticaret açısından iyi bir yıl olacak" - "Vize ve güzergah sorunu olmadığında Türk nakliyecileri 20-30 binli taşıma sayısına ulaşabilecek" - "Rusya'ya direkt Ro-Ro hattı kurma çalışmalarımız var. Ro-Ro operasyonlarına başlanmasıyla Türk taşımacılarının Rusya'ya direkt gidebilme imkanı olacak"

Rusya'nın vize kararı nakliyecileri sevindirdi
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ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke, Rusya'ya iş seyahati için giden Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vizelerin kaldırılmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Vize konusu bizim için kilit noktaydı, bu kilidi kırarak ciddi bir kapıyı araladık. 2019 Rusya ile ticaret açısından iyi bir yıl olacak." dedi.

Ereke, AA muhabirine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığının Rusya ile ikili görüşmelerinde her zaman vize muafiyeti konusunu gündeme getirdiklerini hatırlatan Ereke, Putin'in bu yöndeki talimatının uluslararası nakliyecilik için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ereke, 2016 yılında Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle taşıma sefer sayısının 350'ye kadar düştüğünü ve ikili ilişkilerin tekrar düzelmesiyle bu sayının 2017'de 7 bine, geçen yıl da 13 bine yükseldiğini bildirdi.

Vize ve güzergah sorunu olmadığında Türk nakliyecilerinin 20-30 binli taşıma sayısına ulaşabileceğine işaret eden Ereke, "Vizeler kaldırıldığında önümüzde çok ciddi bir engel ortadan kalkmış oluyor. Vize süreçleri iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları arasındaki kota müzakerelerinde de önemli engellerden biriydi. Kota artırma taleplerimiz, vizemizin olmaması gerekçesiyle geri çevriliyordu. Artık kota artırıldığı takdirde çok rahat bir şekilde Rusya'ya taşıma sayılarımızı artırabiliriz." diye konuştu.

Rusya'ya vize konusunun sadece taşımacılar için değil, ihracatçılar için de sorun olduğunu vurgulayan Ereke, şöyle devam etti:

"Vizelerin kaldırılmasıyla birlikte ihracatçılarımızın önündeki engel de kalkmış oldu. İhracatçılarımız yapacağı görüşmelerde daha rahat hareket imkanı sağlayarak Rusya'daki ticari faaliyetlerini artıracaklar. Bu da Türkiye'deki taşımacılara yansıyacak. İhracat yapıldıkça ihracatçılarımız kazanacak, taşımacılarımız da buradan döviz geliri elde ederek bunu Türk ekonomisine kazandıracaklar. Dolayısıyla hem hizmet hem de ürün ihracatı yaparak ülke ekonomisine ciddi bir gelir imkanı sağlayacağız. Vize konusu bizim için kilit noktaydı, bu kilidi kırarak ciddi bir kapıyı araladık. 2019 Rusya ile ticaret açısından iyi bir yıl olacak."

- Rusya'ya direkt Ro-Ro hattı

Rusya'ya direkt Ro-Ro hattı kurmak için çalışmaları olduğunu anlatan Ereke, bu konuda Ticaret Bakanlığı ve Rusya tarafından olumlu dönüş aldıklarını dile getirdi.

Ereke, Kavkaz Limanı'nda da 3-4 ay içinde yapılacak çalışmalarla Ro-Ro hattının hazır hale gelmesinin ve operasyonların başlamasının beklendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ro-Ro operasyonlarına başlanmasıyla Türk taşımacılarının Rusya'ya direkt gidebilme imkanı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın çabaları da sonuç verirse 2019 yılı Rusya'ya yapılan taşımalarda hem nakliyecilerimize hem de ihracatçılarımıza çok ciddi katkı sağlayacak. Rusya konusunda önümüz açık duruyor."

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Anahtar Kelimeler:
IhracatRusyaUluslararası Nakliyeciler DerneğiUNDVize
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