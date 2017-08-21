Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium ekonomi 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi AB'nin yaptırım listesinde

BRÜKSEL (AA) - Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olduğu ortaya çıktı. AB Resmi Gazetesi'nde 2015 yılından bu yana yaptırım listesinde ismi bulunan Antonov, Rusya Savunma...

Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi AB'nin yaptırım listesinde

BRÜKSEL (AA) - Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olduğu ortaya çıktı.

AB Resmi Gazetesi'nde 2015 yılından bu yana yaptırım listesinde ismi bulunan Antonov, Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürüttüğü 2011-2016 yılları arasında "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını tehdit eden politikalar oluşturmakla" suçlanıyor.

Yeni görevine atanmadan önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Antonov, görev süresi 22 Temmuz'da sona eren Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın yerine geçecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABABDAntoliy AntanovRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5