Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

- Göreve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Antonov getirildi

Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi belli oldu

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğine getirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Antonov'un Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

Görev süresi 22 Temmuz'da sona eren Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın yerine gelen Antonov, ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütü'ndeki Daimi Gözlemcisi olarak da görev yapacak.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığını 2016'dan bu yana sürdüren 62 yaşındaki Rus diplomat, 2011-2016 yıllarında Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDDiplomatRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5