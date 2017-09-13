Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Rusya'ya domates ihracatı

- BAİB Başkanı Satıcı: - "Rusya bizim açımızdan önemli pazar, bu pazarı da kaybetmek istemiyoruz"

Rusya'ya domates ihracatı

MOSKOVA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'ya olan bağımlılığın iki yıl öncesine göre azaldığını belirterek, "Ancak Rusya bizim açımızdan önemli pazar, bu pazarı da kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Moskova'da devam eden Uluslararası ''WorldFood'' Fuarı'na katılan Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaş sebze ve meyve alanında 16 firmayla katıldıklarını belirterek, kısıtlamanın devam ettiği domatese, Rusya'nın, kendi üretiminin olmadığı kış ve ilkbahar başı döneminde talepte bulunabileceğini söyledi.

Rusya'nın, kendi üretiminin talebi karşılamaması durumunda Türkiye pazarından ürün talep etmek istediğini vurgulayan Satıcı, "Biz seve seve ürün taleplerini karşılarız ancak o dönemde onların istediği miktarda ve fiyatta ürün bulunabilirse." ifadelerini kullandı.

Üretici her ülkenin, 12 ay boyunca ürün ihraç edebileceği ve sevkiyat yapabileceği ülkelerle çalışmak arzusunda olduğunun altını çizen Satıcı, "Rusya krizi sonrası firmalarımız kendilerini şekillendirmiş durumda. Arzu edilen dönemde üretimde bolluk olması halinde Rusya'nın talebini karşılarız." diye konuştu.

Türkiye'deki ihracatçının artık olası krizlere karşı her zaman B planına sahip olduğuna işaret eden Satıcı, şunları söyledi:

"Bizim Rusya'ya ihracatımız, toplam ihracatın yüzde 40'ı oranında idi. Krizle birlikte ihracatımız sadece yüzde 7 oranında azaldı, yüzde 40 oranının sadece yüzde 7'lik bölümünü kaybettik. Geri kalan oranı diğer pazarlarda değerlendirdik. İki yıldır bu pazarlarda büyüyerek devam ediyoruz, bağımlılığımız iki yıl öncesine göre çok daha azaldı. Ancak Rusya bizim açımızdan önemli pazar, bu pazarı da kaybetmek istemiyoruz."




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MoskovaDomates
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5