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Rüzgar okulun çatısını uçurdu

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir okul ile çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik telleri koptu, birçok otomobil zarar gördü

Rüzgar okulun çatısını uçurdu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir okul ile çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik telleri koptu, otomobiller zarar gördü.

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji İşleri Müdürlüğü verilerine göre saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ilçede çok sayıda evin çatısı uçtu, bölgedeki elektrik telleri koptu.

Akçay Mahallesi'nde yeni yapılan Fen Lisesine ait spor salonunun çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Okul görevlileri salona dolan suları tahliye etti.

Eski sanayi sitesinde bir evin çatısının uçması nedeniyle çatıdan düşen kiremit parçaları park halindeki otomobillerde hasara yol açtı.

Belediye ekipleri, caddeye saçılan parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Gürpınar Mahallesi'ndeki su deposu yanında bulunan Murat Kayar'a ait mandıra olarak kullanılan büyük çadır rüzgar nedeniyle yıkıldı. Kayar, yakınlarıyla birlikte çadırın içindeki hayvanları güçlükle dışarı çıkardı.

Kayar, bir anda afete yakalandıklarını ifade ederek, "Allah'tan hayvanlarımıza zarar gelmedi. Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Bu arada Sungurlu Belediyesince ilçe halkının dikkatli olması konusunda anonslar yapıldı.

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