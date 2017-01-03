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Ryan, Temsilciler Meclisi başkanlığına yeniden seçildi

- ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi başkanlığına Cumhuriyetçi Ryan, ikinci kez seçildi - Temsilciler Meclisi'nde Demokratların liderliğini ise yine Pelosi, yapacak

Ryan, Temsilciler Meclisi başkanlığına yeniden seçildi

WASHINGTON (AA) - 115. dönem çalışmalarına bugün başlayan ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi başkanlığına Wisconsin vekili Cumhuriyetçi Paul Ryan, ikinci kez seçildi.

8 Kasım'daki seçimlerde tamamı yenilenen Temsilciler Meclisi başkanlığına, bugün yapılan oylama sonucunda Wisconsin eyaleti vekili Cumhuriyetçi Ryan bir kez daha seçildi. Temsilciler Meclisi'nde azınlık durumunda olan Demokratların liderliğini de California vekili Nancy Pelosi, tekrar kazandı.

Mecliste 241 sandalyeye sahip olan Cumhuriyetçilerden sadece 1 vekilin Ryan için oy kullanmadığı bildirildi. Başkanlık için 218 oya ihtiyacı olan Ryan, bu sonuçla koltuğunu korumayı başardı.

Öte yandan Mecliste 194 sandalyeye sahip olan Demokratlarda ise sadece 4 vekilin Pelosi'ye oy kullanmadığı kaydedildi.

İlk açıklamasında, "Burada bulunmak için burada değiliz, bir şeyler yapmak için buradayız." diyen Ryan, milyonlarca Amerikalının birçok yasayla ilgili kendilerinden hizmet beklediğini vurguladı.

- Kongre'de Cumhuriyetçiler ağırlıkta

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetiminde, Barack Obama döneminde çıkarılan birçok yasanın yeniden gündeme gelmesi beklenen ABD Kongresi'nde, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato ayağında Cumhuriyetçilerin hakimiyeti bulunuyor.

Trump'a başkanlık yarışının önemli bölümünde destek vermeyen Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan, daha sonra bu pozisyonunu değiştirmiş ve seçimi kazanan başkana destek vereceğini açıklamıştı.

Meclisteki seçimleri yeniden kazanan Ryan ile 20 Ocak'ta görevi Obama'dan devralacak Trump'ın ilişkisinin nasıl olacağı, Amerikan kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD KongresiABD Temsilciler MeclisiPaul Ryan
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