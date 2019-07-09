Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar türkiye israil suriye mersin fetö
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!
Bamya cep yakıyor
Bamya cep yakıyor
Karpuz tarlada kaldı
Karpuz tarlada kaldı
İngiliz dev Türkiye’den çekildi
İngiliz dev çekildi

S-400'ler geliyor!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı S-400'lerle ilgili olarak, "Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı.

S-400'ler geliyor!
banner17

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı "S-400 hava savunma sistemi parçalarının Türkiye'ye teslim edildiğinin ne zaman görüleceği" soruları karşısında,"Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı.

Rusya yapımı S-400 bataryalarının ilk kısmının Türkiye'ye bu ay içerisinde teslim edileceğinin bilinmesine karşın söz konusu sistemin teslimat günü belirsizliğini koruyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov da, teslimatının bugün içerisinde gerçekleştirilebileceği iddiasını içeren Habertürk haberinin doğru olup olmadığı sorulunca net bir bilgi vermedi. Sputnik'in aktardığına göre, Peskov soruya bir gecikmenin söz konusu olmadığını ima ederek, "Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

Peskov, teslimat sürecine geçilip geçilmediği şeklindeki ikinci soru karşısındaysa, "Teslimat süreci bir bütün olarak ele alınırsa, o halde teslimatın gerçekleştirilme aşamasında olduğunu söylemenin mümkün olduğunu" kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
S-400
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5