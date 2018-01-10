Saadet Partisi Kadın Kolları'ndan AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları yöneticileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla AA İstanbul Haberleri Editörlüğü'nü ziyaret etti.
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette heyeti, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan kabul etti.
Heyet adına konuşan Tanıtım Birim Başkanı Nazan Bölükbaşı, medya mensuplarının yaşadığı sıkıntılara değinerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
AA İstanbul Haberleri Editörü Altınalan ise Saadet Partisi Kadın Kolları yöneticilerine ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.