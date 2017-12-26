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Saakaşvili AİHM’ye başvuracak

- Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Ukrayna Güvenlik Servisi aleyhinde AİHM’ye başvuracağını açıkladı

Saakaşvili AİHM’ye başvuracak

KİEV (AA) - Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna Güvenlik Servisini (SBU) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet edeceğini bildirdi.

Saakaşvili, Ukrayna istihbaratı SBU tarafından ifade vermesi için çağrıldığı bina önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

İfade vermek için kendisine yapılan davetin Ukrayna kanunlarına aykırı olduğunu savunan Saakaşvili, ifade vermeyeceğini söyledi.

Gözaltına alındığı dönemde Ukrayna istihbaratının kendisini kaçırdığını öne süren Saakaşvili, SBU’yu mahkemeye vereceğini ifade etti.

Saakaşvili, "Ayrıca beni kaçırmalarından dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurarak tazminat talep edeceğim." dedi.

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Saakaşvili, SBU tarafından Kiev’de yaşadığı evde gözaltına alınmış, kısa bir süre sonra taraftarlarının yardımıyla serbest kalmıştı.

Birkaç gün sonra tekrar gözaltına alınan Saakaşvili, suç örgütlerine yardım etmek ve suçlarını örtmek iddiası ile mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkeme, savcılığın ev hapsi talebini reddederek Saakaşvili'yi serbest bırakmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
AİHMEski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail SaakaşviliUkrayna Güvenlik Servisi (SBU)
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